Österreich soll durch Coronahilfen „wieder auf Spur" kommen

Wien – Die Coronakrise habe Österreich „aus der Bahn geworfen", mit eine 50-Milliarden-Paket wolle man „Österreich wieder auf die Spur bringen", sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die gesetzliche Basis dafür ist das sogenannte Konjunkturstärkungsgesetz, das nächste Woche dem Parlament zugewiesen werden soll.

Im Rahmen der Hilfsmaßnahmen seien bisher 24 Mrd. Euro rechtsverbindlich zugesagt worden, sagte der Politiker. Demnach seien für Kurzarbeit bisher „fast 2,5 Mrd. Euro geflossen". Die Steuerstundungen machten aktuell rund 6,5 Mrd. Euro aus. Dazu kämen mehr als 5 Mrd. Euro an Garantien und Haftungen. „Beim Fixkostenzuschuss wurden von über 8000 Anträgen über 5000 bewilligt."

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hob das Umweltförderungsgesetz hervor, das derzeit überarbeitet wird und bald in die Begutachtung geht. Man werde in den nächsten zwei Jahren 750 Mio. Euro für thermische Sanierungen und einen Umstieg auf saubere Heizungen zur Verfügung stellen, sagte die Ministerin.

Ab 2021 sollen alleine 200 Mio. Euro für den „Raus-aus-Öl-Bonus" ausgegeben werden, damit alte Öl- und Gasheizungen durch umweltfreundlichere Heizungen ersetzt werden. 2021 werde man 100 Mio. Euro und 2022 dann 150 Mio. Euro für ein Förderprogramm für die thermische Gebäudesanierung und eine Sonderförderung zur Dekarbonisierung zur Verfügung stellen. Auch da sollen die Aufträge an lokale Firmen gehen. Darüber hinaus sollen in den Jahren 2021/2022 je 50 Mio. Euro an „energiearme" Haushalte fließen.