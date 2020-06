Nachtkontrollen: Behörden wollen „Ischgl am Wörthersee" verhindern

Velden – Während Tourismusunternehmen in Österreich wegen der Corona-Krise mit ausbleibenden Urlaubern hadern, kann man sich in der Kärntner Wörthersee-Gemeinde Velden vorerst nicht beklagen: Die Hotels sind voll, am Abend steppt in den Szenelokalen der Bär. Genau das ruft nun die Behörden auf den Plan. Denn allzu oft wird zwischen Cocktail und Urlaubsstimmung auf den „Babyelefanten" vergessen.

Und das geschieht mit den Folgen, die in den vergangenen Tagen schon auf Bildern zu sehen waren, die in den Sozialen Medien die Runde machten: Volle Lokale und Leute, die sich überhaupt nicht an die Abstandsregeln halten. Also rückt die Bezirkshauptmannschaft aus: Vier Juristen der BH werden an diesem Wochenende am späteren Abend und in der Nacht in Velden unterwegs sein, sie werden von der Polizei unterstützt.