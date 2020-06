Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzte in Jochberg in Bach

Jochberg – Am Freitagnachmittag geriet auf der B161 Pass-Thurn-Straße in Jochberg ein Motorradfahrer nach einem Überholmanöver ins Schleudern. Der 64-Jährige touchierte die Leitschiene und stürzte rund zehn bis 15 Meter den Abhang hinunter. Er kam in einem Bachbett schwer verletzt zum Liegen.