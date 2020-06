Smoker stehengelassen: Holzhütte brannte in Rettenschöss ab

Rettenschöss – Eine Holzhütte ist am Freitagabend in Rettenschöss abgebrannt, berichtet die Polizei. Gegen 18 Uhr hatte eine 73-Jährige dort ihre Bienen versorgt, wobei sie einen Smoker verwendete. Die Frau verließ die alleinstehende Hütte und ließ den Smoker auf einem Holztisch stehen. Das Gerät war noch in Betrieb.