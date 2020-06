Ärger bei Klimavolksbegehren-Initiatoren über "massive technische Gebrechen"

Wien – Wie schon am ersten Tag der Eintragungswoche vergangenen Montag, soll es auch heute – am letzten Tag – zu "massiven technischen Problemen" seitens des Innenministeriums gekommen sein, berichtet Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens. Auch die anderen vier Volksbegehren (Anm. "Smoke Ja", "Smoke Nein", "Asyl europagerecht" und "EURATOM-Ausstieg"), deren Eintragungswoche heute endet, dürften demnach betroffen sein.

Während vergangenen Montag eine fehlerhafte Systemumstellung für den Ausfall in einigen Gemeinden gesorgt hatte, brach das System laut Rogenhofer diesen Montagvormittag erneut zusammen. Das Klimavolksbegehren habe zahlreiche Nachrichten erhalten, dass Menschen ihre Unterschrift per Handy-Signatur nicht abgeben konnten oder sogar von Ämtern weggeschickt werden mussten, weil der Server zusammengebrochen war.

“Gerade am letzten Tag, wo viele Menschen die Chance noch nützen wollen, von ihrem demokratischen Recht für mehr Klimaschutz Gebrauch zu machen, ist so etwas nicht zu verzeihen. Die Institutionen und Behörden im Land haben selbstverständlich dafür Sorge zu tragen, dass die demokratischen Instrumente der Republik auch funktionieren. Das dies nun zweimal nicht funktioniert hat ist mehr als ein Fauxpas – wir fordern das Innenministerium auf, die Probleme unverzüglich zu beheben, die Eintragungswoche um einen Tag zu verlängern und die Bevölkerung umfassend davon in Kenntnis zu setzen”, ärgert sich Rogenhofer über "den bitteren Beigeschmack der irregulären Bedingungen", denen das Volksbegehren ausgesetzt sei.