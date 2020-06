Der Permafrost taut auf und mit ihm viele rätselhafte Keime

Die letzten Monate fühlten sich an wie in einem Katastrophenfilm, einem schlechten, und auf eine Fortsetzung kann wohl jeder verzichten. Grundlagen für neue Drehbücher dafür würde es aber zur Genüge geben. Und eine, die vor Kurzem von Virologen thematisiert wurde, klingt nach echtem Horror. Im Nordosten Sibiriens starb 2016 ein zwölfjähriger Bub am eigentlich dort ausgestorbenen Milzbranderreger, weil er das Fleisch eines kranken Rentiers gegessen haben soll. Das Tier wiederum hatte sich das Bakterium aus dem aufgetauten Permafrostboden geholt.