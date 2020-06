Grüne wollen Parteien-Transparenzpaket noch heuer auf Schiene bringen

Wien – Die Grünen haben ein Arbeitsgespräch mit Vertretern von Transparency International am Montag dazu genutzt, für die eigenen Anliegen in der Regierungsarbeit zu werben. So wollen Vizekanzler Werner Kogler, Justizministerin Alma Zadic und Klubchefin Sigrid Maurer noch in diesem Jahr neue Regelungen zur Informationsfreiheit, Parteifinanzen und Korruptionsbekämpfung auf Schiene bringen.