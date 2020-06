Lkw in Ebbs abgestürzt: Fahrer und Beifahrer retteten sich mit Sprung

Ebbs – Großes Glück im Unglück hatten zwei Männer am Montagvormittag bei einem schweren Lkw-Unfall in Ebbs. Gegen 11.10 Uhr waren die beiden – ein 28-jähriger Deutscher am Steuer, ein 55-jähriger Landsmann auf dem Beifahrersitz – auf dem Weg von der "Ritzau Alm" ins Tal.