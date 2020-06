Ex-Formel-1-Pilot Zanardi musste erneut neurochirurgisch operiert werden

Rom - Der frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi, der sich am 19. Juni bei einem Handbike-Unfall schwer verletzt hatte, ist erneut neurochirurgisch operiert worden. Dies gab das Spital Santa Maria alle Scotte in Siena am Montag bekannt. Der Eingriff hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert. Zanardi hatte bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten.