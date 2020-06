MTV Video Music Awards werden in zwei Monaten in New York verliehen

New York – Die MTV Video Music Awards sollen heuer trotz der Coronavirus-Pandemie in New York stattfinden. Die Gala sei für den 30. August in einer Mehrzweckhalle im Stadtteil Brooklyn geplant, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bei einer Pressekonferenz am Montag. Die Verleihung werde sich an alle Sicherheits- und Hygieneregeln halten und mit limitiertem Publikum oder ganz ohne Zuschauer stattfinden.