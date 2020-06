Im Juni neuer Stromexport-Rekord: Viel Erzeugung, aber wenig Bedarf

Wien – Mitte Juni ist aus Österreich so viel Strom wie noch nie davor exportiert worden. Wegen eines geringen heimischen Verbrauchs bei einer zugleich guten inländischen Erzeugung herrschte am 15. Juni zwischen 22:30 und 22:45 Uhr ein derartiger Stromüberschuss, dass die Ausfuhren mit 3943 Megawatt (MW) ein neues historisches Hoch markierten. Das erklärte der Übertragungsnetzbetreiber APG am Dienstag.