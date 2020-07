Ibiza-U-Ausschuss im Ticker: Strache soll sich für Sidlo eingesetzt haben

Wien – Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wartet diese Woche wieder mit prominenten Zeugen auf. Am Mittwochvormittag wurde der ehemalige Casag-Finanzvorstand Peter Sidlo befragt, danach sind der ehemalige Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) und der ehemalige Leiter der Konzernkommunikation von Novomatic, Bernhard Krumpel geladen.

Am Donnerstag sind Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der Finanzvorstand der ÖBB Holding AG, Arnold Schiefer, und der Vorstand der Sigma Investment AG, Markus Braun, geladen.

Strache soll sich für Sidlo persönlich eingesetzt haben

Peter Sidlo hat im Ibiza-U-Auschuss ausgesagt, dass ihm der ehemalige FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache die Unterstützung bei der Bewerbung für den Casinos-Vorstand zugesagt hätte. "Aber weil er persönlich von mir und meiner Expertise aus der Privatwirtschaft überzeugt ist", sagte Sidlo.

"Ich kenne den Herrn Strache seit 25 Jahren, insofern läuft man sich immer wieder über den Weg, auch abseits der Politik." Auch über die Bewerbung zum Casinos-Finanzvorstand sei Strache zuvor informiert gewesen. Strache hätte ihn "als Person" und nicht "als Partei" unterstützt, gab der am Mittwoch als Auskunftsperson geladene Sidlo zu Protokoll. Strache sei während der Bewerbung für ihn beim Personalberater auch als Referenzperson zur Verfügung gestanden, berichtete Sidlo. "Diese Funktion hat er auch übernommen."

Zu den Chats befragt, sagte Sidlo, dass diese den Kern des Ermittlungsverfahren betreffen, in dem er beschuldigt wird. Er nahm daher nicht dazu Stellung. Sidlo wollte der NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper auch nicht sagen, über wen er den Ex-Novomatic-Pressesprecher Bernhard Krumpel kennt. Die Diskussion, ob Sidlo den Namen sagen muss, dauerte mehrere Minuten. Krisper tippte auf Ex-FPÖ-Mandatar Markus Tschank. Nein, der sei es nicht gewesen, so Sidlo. Es sei eine Person ohne politische Funktion und spiele in dem Verfahren keinerlei Rolle.

Die Fragen der Mandatare drehten sich auch um den Spielerschutz und das illegale Glücksspiel in Österreich. Sidlo gab dazu ausführlich Auskunft, äußerte seine Meinungen zu Entwicklungen in der Branche und erklärte detailreich, wie so ein Fit & Proper-Test abläuft. Den Abgeordneten lieferte Sidlo damit aber wenig neuen Erkenntnisse.

"Geldwäscherei ist nicht betrieben worden"

Zur Polimedia, an der Sidlo so wie Tschank und Krumpel beteiligt war, nahm Sidlo nicht Stellung, da diese in Liquidation befindliche Firma Teil der Casag-Ermittlungen sei, so Sidlo. Die Beratungsgesellschaft soll auch Rechnungen an Tschanks "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP) gestellt haben, das ebenso im Fokus des Ibiza-Untersuchungsausschusses – allerdings in der Causa Vereine – steht.

Nina Tomaselli von den Grünen wollte zu anderen Firmen, an denen Sidlo aktiv war, wissen "was da dahinter steckt". Der stellvertretende Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl, der die zurückgetretene Ilse Huber vertritt, konnte nicht nachvollziehen, wie das Firmengeflecht mit dem Untersuchungsgegenstand zusammenhängen soll. Nein, Geldwäscherei sei da nicht betrieben worden, verwahrte sich Sidlo gegen Tomasellis Frage.

Die Grüne war sich da nicht sicher, weil der Name eines Geschäftspartners von Sidlo in der Offshore-Leaks-Datenbank des ICIJ im Zuge der Paradise Papers vorkommt. Die Mandatarin machte stutzig, dass die Gesellschaften "fünf Mal verschachtelt" worden seien. FPÖ-Mandatar Martin Graf wies darauf hin , dass das hunderttausend Mal im Firmenbuch geschehe.