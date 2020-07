Das Vettel-Trilemma: Teamwechsel, Auszeit oder Karriereende?

Spielberg - Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel steht möglicherweise vor seiner letzten Runde in der Formel 1. Ob der Deutsche dem elitären Kreisverkehr Ende dieses Jahres für immer den Rücken kehren wird, er nur eine Auszeit braucht oder doch weiterfährt, steht noch in den Sternen. Doch was sind derzeit die - zumindest theoretischen - Optionen des Ferrari-Aussteigers?

Wie man sieht, sind die Aussichten also nicht allzu verlockend. "Vettels Situation ist alarmierend", meinte unlängst Ex-Weltmeister Damon Hill. "Wenn man in einem Sport an der Spitze steht, ist es besonders schwierig, weil es nur noch abwärts gehen kann." Mark Webber, wie Ricciardo ein Ex-Stallkollege Vettels, spekuliert daher mit einem Abschied auf Zeit. "Ich denke, er wird ein Jahr eine Auszeit nehmen", sagte der Australier. Nachher könne sich Vettel neu erfinden, "wenn er die richtige Atmosphäre hat".

Wenigstens die nahe Zukunft ist klar, feiert der Heppenheimer doch am Freitag in Spielberg seinen 33. Geburtstag. Die strengen Corona-Auflagen bei den Grands Prix in der Steiermark kommen ihm da gar nicht so in die Quere, denn als zügelloses Party-Biest war Vettel nie bekannt. Sein Fokus liegt vielmehr auf dem Rennfahren. "Die Strecke in Österreich ist auch toll und bietet alles, was man braucht. Es ist gut, dass es wieder losgeht", sagte er vor der Reise ins Murtal. (APA)