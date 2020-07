Ryanair-Boss will Kündigungen durch Gehaltsverzicht vermeiden

Dublin – Der Billigflieger Ryanair, der in Österreich mit seiner Tochter Laudamotion vertreten ist, will durch Gehaltsverzicht in der Coronakrise möglichst viele Beschäftigte an Bord halten. Es gehe um 20 Prozent weniger Einkommen bei den am besten bezahlten Piloten bis hin zu fünf Prozent Verzicht der Flugbegleiter mit dem geringsten Verdienst, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in "BBC"-TV.