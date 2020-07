Red Bull wertvollste Marke Österreichs, ÖBB die nachhaltigste

Wien - Red Bull ist und bleibt mit großem Abstand die wertvollste Marke Österreichs. Von Jahr zu Jahr ändert sich wenig unter den Top-10, in die es diesmal der Verbund auf Kosten von Signa Retail geschafft hat. Neu ist, dass das European Brand Institute erstmals ein Ranking nach Nachhaltigkeit eingeführt hat. Diese Wertung gewannen die ÖBB.

Im neu geschaffenen "Sustainable Brand Rating" hat das European Brand Institute für Marken "den Beitrag gemeinwirtschaftlicher Unternehmen und Organisationen zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich" erhoben. Bewertet nach Kriterien, die unter anderem aus den UN-Nachhaltigkeitszielen abgeleitet wurden, gab es die meisten Punkte im Sektor Verkehr für die ÖBB, in der Versorgungsinfrastruktur für die APG, bei Energieversorgern für die Wien Energie, unter den Finanzinstituten für die Erste Bank und in der Gesundheits- und Sozialinfrastruktur für das Rote Kreuz.