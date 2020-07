40-jähriger Deutscher vermisst: Fahrrad beim Kaiseraufstieg gefunden

Kufstein – Seit Freitag, 26. Juni, ist ein 40-jähriger Deutscher aus seiner Wohnung in Brannenburg in Deutschland abgängig. Die Angehörigen gaben eine Vermisstenanzeige auf. Das Fahrrad das Mannes wurde am Mittwoch (1. Juli) beim Kaiseraufstieg in Kufstein gefunden. Der Deutsche könnte also im Kaisertal unterwegs sein. Derzeit läuft ein Sucheinsatz.