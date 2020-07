Massiver Protest der Palästinenser gegen israelische Annexionspläne

Jerusalem – Angesichts der erwarteten Bekanntgabe von israelischen Annexionsplänen für das Westjordanland haben am Mittwoch tausende Palästinenser im Gazastreifen protestiert. Sie hielten Plakate gegen US-Präsident Donald Trump und palästinensische Flaggen in die Luft, die radikalislamische Hamas feuerte 20 Testraketen ins Mittelmeer. Während sich international zahlreiche Stimmen gegen eine Annexion aussprachen, äußerte sich die israelische Regierung bis zum Nachmittag nicht zu ihren Plänen.

Außenminister Gabi Ashkenasi sagte dem israelischen Armee-Radio, es sei "unwahrscheinlich, dass heute etwas passiert". Der Minister schränkte allerdings ein, er wisse nicht, ob es am Mittwoch eine Erklärung gebe. Am Vorabend der von der israelischen Regierung selbst gesetzten Frist hatten bereits mehrere Behördenvertreter angedeutet, dass am 1. Juli keine große Erklärung zu erwarten sei.