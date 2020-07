Nach Germanwings-Absturz 2015: Gericht wies Klage der Angehörigen ab

Essen – Das Landgericht Essen hat eine Schadenersatz-Klage von Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes abgewiesen. In dem Prozess hatten die Angehörigen gegen den Germanwings-Mutterkonzern Lufthansa und eine Lufthansa-Flugschule in den USA geklagt. Ingesamt hatten sich Hinterbliebene von acht der insgesamt 150 Opfer für die Klage zusammengeschlossen.

Die Lufthansa hatte den Angehörigen der Opfer bereits 10.000 Euro pro Person und je Todesopfer zusätzlich 25.000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Insgesamt beliefen sich die Zahlungen pro Opfer in Deutschland in den meisten Fällen auf über 100.000 Euro, erklärte der Konzern. Die Kläger forderten weitere Zahlungen sowie mehr Aufklärung. Der vorsitzende Richter erklärte: „Das Lufthansa Aviation Center kann nicht haftbar gemacht werden."

Der Flug 4U9525 war am 24. März 2015 auf der Route von Barcelona nach Düsseldorf unterwegs, wo er nie ankommen sollte. An Bord befanden sich auch zahlreiche Schüler aus Haltern am See, die auf dem Rückweg eines Schülerautausches waren. (dpa)