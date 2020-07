Seniorin fuhr mit Auto in Schanigarten: Sechs Verletzte in Niederösterreich

Perchtoldsdorf – In Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling ist am frühen Mittwochnachmittag ein Auto in den Schanigarten eines Kaffeehauses gefahren. Bei dem Unfall gab es laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker sechs Verletzte. Vier Männer wurden in Krankenhäuser transportiert, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz auf APA-Anfrage mit.