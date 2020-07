Transporter mit totem Fahrer stand auf Überholspur von deutscher Autobahn

Neubrandenburg – Auf der Überholspur der deutschen Autobahn 20 ist der Fahrer eines Transporters vermutlich am Steuer gestorben. Augenzeugen fiel das stehende Fahrzeug am frühen Donnerstagmorgen in der Nähe von Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) auf. Wie ein Polizeisprecher sagte, bargen Beamte darauf den Mann und seinen Transporter.