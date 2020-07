Plansee-Umsatz sank 2019/2020 um zehn Prozent auf 1,38 Milliarden Euro

Reutte – Die international agierende, auf Hochleistungswerkstoffe spezialisierte Plansee-Gruppe mit Stammsitz in Breitenwang bei Reutte in Tirol hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 Umsatzeinbußen von zehn Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz verringerte sich damit von 1,52 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,38 Mrd. Euro, wie der Vorstandssprecher am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Reutte mitteilte.

Investiert habe man trotzdem, sagte der Sprecher des Vorstandes, Karlheinz Wex. 206 Mio. Euro flossen dabei in Anlagen und Infrastruktur, 68 Mio. Euro nahm man für Forschung und Entwicklung in die Hand. "Damit haben wir unter anderem den Umsatzanteil der neuen Produkte von 29 Prozent auf 31 Prozent steigern können", zeigte er sich zufrieden. Auch auf Ebene des Eigenkapitals berichtet er von Positivem: "Die Eigenkapitalquote liegt im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent höher und damit jetzt bei 61 Prozent".

Als Unternehmen sei man aber "krisenerprobt" und sei beispielsweise gut durch Finanzkrise und Golfkrise gekommen. Im laufenden Geschäftsjahr, das von der Corona-Krise geprägt sein wird, müsse man die Situation alles in allem sehr differenziert betrachten, so Wex. "Es gibt natürlich Bereiche, die extrem leiden, beispielsweise die Automobil-Industrie", betonte er. Dort werde man in Umsatzfragen wohl erst 2024 an Vor-Corona-Zeiten anschließen können. Mit einem Umsatzrückgang von zumindest zehn Prozent im Geschäftsjahr 2020/2021 sei für die gesamte Plansee-Gruppe jedenfalls zu rechnen, so Wex.