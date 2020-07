Putins neue Verfassung: Mehr Macht dem Präsidenten

Bisher ermöglicht die russische Verfassung dem Staatsoberhaupt nur zwei Amtszeiten in Folge. Mit Inkrafttreten der neuen Verfassung werden die bisherigen Amtszeiten jedoch nicht mehr gezählt; Putin könnte bei den Präsidentschaftswahlen 2024 und 2030 erneut antreten und damit bis 2036 im Amt bleiben. Dann wäre er 83 Jahre alt. Seine erste Amtszeit als Präsident trat Putin im Jahr 2000 an. Zwischendurch amtierte er vier Jahre als Ministerpräsident, um sich dann 2012 und 2018 erneut zum Staatschef wählen zu lassen. Seine jetzige Amtszeit endet 2024.

Trotz der langen Geschichte Russlands als säkularer Staat wird der "Gottesglauben" in der Verfassung verankert. Außerdem wird die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau festgeschrieben, was homosexuelle Ehen im Ergebnis illegal macht. Die Änderungen zielen auch darauf ab, die "historische Wahrheit" über die Rolle des Landes im Zweiten Weltkrieg zu schützen und das Andenken an "die Verteidiger des Vaterlandes" zu ehren. Putin wirft dem Westen vor, Russland zu "beleidigen", indem dieser die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg und beim Sieg über Nazi-Deutschland nicht hinreichend beachte.