32-Jähriger bei Alpinübung im Pitztal verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Bei einer Alpin-Übung am Taschachhaus in den Ötztaler Alpen wurde ein 32-Jähriger verletzt.

Im Rahmen eines Kurses führte ein staatlich geprüfter Bergführer mit fünf Teilnehmern Übungen zum Halten von Stürzen in eine Gletscherspalte durch.Beim übungsmäßigen Hineinrutschen in die Gletscherspalte verkantete sich der 32-Jährige mit dem rechten Steigeisen und rammte sich dieses in den linken Unterschenkel.