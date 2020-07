Regierung appelliert an Hausverstand: „Ein Sommer wie damals ist es nicht"

Wien –Die Zahl der Neuinfizierten in Österreich ist am Freitag mit 109 wie schon am Mittwoch knapp dreistellig gewesen. Somit gibt es 787 aktiv Erkrankte in Österreich. Die Regierung kündigte in einer Pressekonferenz am Freitag ein neues Krisen- und Katastrophenschutzgesetz an. Außerdem wurde an Hausverstand und Eigenverantwortung zu Ferienbeginn appelliert.