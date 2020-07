Nach Mord in Imst: Hunderte bei Demo gegen Femizide in Innsbruck

Innsbruck – Der gewaltsame Tod einer türkischstämmigen Imsterin in der vergangenen Woche war am Freitagabend Anlass für eine Protestkundgebung unter dem Motto „Stopp den Femiziden!" in der Innsbrucker Innenstadt. Etwa 350 bis 400 Teilnehmer waren dabei, die Demonstration verlief friedlich.