Unruhen in Äthiopien: Ministerpräsident kritisiert Destabilisierung

Addis Abeba – Eine Woche nach Beginn der landesweiten Proteste wegen der Ermordung eines beliebten Sängers in Äthiopien hat Ministerpräsident Abiy Ahmed "orchestrierte Versuche" zur Destabilisierung seines Landes angeprangert. Bei einem Treffen mit Regierungsvertretern kündigte Abiy am Freitag an, die an den Unruhen Beteiligten sowie deren "Hintermänner" zur Rechenschaft zu ziehen.

Die derzeitigen Proteste in Äthiopien waren durch die Ermordung des beliebten Sängers Hachalu Hundessa am Montagabend ausgelöst worden. Hachalu gehörte den Oromo an, der größten Volksgruppe in Äthiopien. In seiner Musik hatte er oft das Gefühl der Oromo ausgedrückt, wirtschaftlich und politisch benachteiligt zu werden.