USA schicken zwei Flugzeugträger ins Südchinesische Meer

Washington – Die USA schicken als Zeichen der Stärke gegenüber China zwei Flugzeugträger ins Südchinesische Meer. Die "USS Ronald Reagan" und die "USS Nimitz" sollten am Samstag eine der größten Übungen beginnen, die die Marine dort in den vergangenen Jahren abgehalten habe, berichtete das Wall Street Journal am Freitag (Ortszeit).