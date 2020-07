ICE – Eishockey-Liga mit neuem Namen und Eiskristall als Logo

Aufgrund der jüngsten positiven Signale der Regierung und den damit verbundenen Lockerungen in der Coronakrise freue man sich auf den Saisonstart, Zieltermin sei der 25. September. "Wir wollen spielen, wir werden alles daran setzen, so viele Spiele wie möglich bis Ende April zu spielen", erklärte Feichtinger. Wichtig sei ein sicheres Umfeld zu haben, und es gäbe das "Return to Play"-Konzept. "Es geht darum, einen positiven Schritt zu setzen, es gibt einen Beginntermin und die Möglichkeit für Mannschaften, das vorzubereiten. Dann müssen wir aus der Situation heraus handeln. Wir setzen alles daran, dass am 25. September die neue Eiszeit beginnt."