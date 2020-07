Motorradfahrer bei 100-Meter-Absturz am Großglockner schwer verletzt

Fusch an der Glocknerstraße – Ein Motorradfahrer ist am Samstag um 11.35 Uhr von der Großglockner Hochalpenstraße in Fusch (Pinzgau) abgekommen und 100 Meter ins steile Gelände im Bereich der Edelweißwand in 2252 Meter Seehöhe abgestürzt. Der 32-jährige Deutsche wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, berichtete die Polizei Salzburg.