Buffon knackte bei Juventus-Derbysieg den Einsatz-Rekord von Maldini

Turin – Juventus Turin ist in der italienischen Serie A weiter klar auf Titelkurs. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo gewann das Derby della Mole gegen den FC Turin am Samstag mit 4:1 (2:1). Seit dem Wiederbeginn der italienischen Meisterschaft nach der Corona-Pause hat der Rekordmeister damit alle vier Partien in der Liga klar für sich entschieden. Juve baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf den Zweiten Lazio Rom vorerst auf sieben Zähler aus. Lazio empfängt am Abend noch den AC Milan.