Asylverfahren: Kritik an längerer und häufiger Schubhaft wegen Corona

Die Innsbrucker Anwältin Marion Battisti sagt zudem, dass sich der „Lockdown“ auch in Tirol massiv auf die Asylverfahren ausgewirkt hat. Als Parteienvertreterin könne sie berichten, dass seit Mai wieder Ladungen zu mündlichen Verhandlungen zugestellt und mündliche Verhandlungen durchgeführt werden. Noch ehe das Land heruntergefahren wurde, hat Mehdi Bangash, der in Tirol eine Lehre absolviert, einen negativen Bescheid bekommen (siehe Interview weiter unten).

Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der Asylkoordination Österreich, kritisiert, dass aktuell zu viele Menschen in Schubhaft sind, rund 300 Personen. Abschiebungen gebe es indes kaum: Heuer wurden zehn Charter-Abschiebungen durchgeführt, davon zwei nach Afghanistan, zwei nach Nigeria und zwei nach Georgien. Fallweise kam es zu Einzelabschiebungen nach Serbien. „Bezüglich Afghanistan und Nigeria gibt es Ankündigungen, vor allem in Schubhaftverhandlungen. Das Innenministerium will den Anschein aufrechterhalten, dass weiter Abschiebungen durchgeführt werden“, so der NGO-Vertreter. Aufgrund der Reisebeschränkungen von Mitte März bis Mai 2020 gab es einen Rückgang von rund 50 Prozent bei Rückführungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.