Höhere Prämie sorgt für kräftigen Schub bei E-Auto-Absatz in Deutschland

München, Köln – Die Anfang Juni erhöhte Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride in Deutschland sorgt für einen kräftigen Schub beim Interesse an Autos mit diesen Antriebstechnologien. Zwar halten sich die Auswirkungen auf die Neuzulassungen und Förderanträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle noch in Grenzen, doch die Nachfrage zieht an, wie Auswertungen der beiden großen Online-Neuwagenvermittler "Carwow" und "Meinauto" zeigen.