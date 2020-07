Wild gewordene Kuh entlief in Westendorf und attackierte mehrere Menschen

Hopfgarten – Eine Kuh, die offenbar aggressiv geworden war, hat am Sonntagvormittag für Aufsehen gesorgt. Die Kuh entkam einem Landwirt in Westendorf bereits am Samstagabend und konnte nicht eingefangen werden. Am Sonntagvormittag meldeten gegen 10.15 Uhr mehrere Personen bei der Polizei, dass eine Kuh in der Nähe der Bahngleise in Hopfgarten gesichtet wurde. Der Landwirt versuchte mit zwei weiteren Personen, die Kuh einzufangen. Die Kuh flüchtete jedoch über den sogenannten Kugelberg in den Bereich vom Glantersberg, Wasserspeicher.