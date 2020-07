Nahe des Gipfels auf Mondscheinspitze abgestürzt: Hund mit Heli gerettet

Eben am Achensee – Der Polizeihubschrauber "Libelle" hat am Sonntag aufsteigen müssen, um einen in Bergnot geratenen Hund zu retten. Ein 49-jähriger Deutscher war mit seinen Tier auf der Mondscheinspitze unterwegs. Kurz vor dem Gipfel stürzte der Hund beim Gipfelgrat mehrere Meter ab. Dabei verletzte er sich nicht, konnte jedoch an der steilen Stelle nicht mehr zu seinem Herrchen kommen. Der Mann konnte aufgrund der Gegebenheiten auch nicht absteigen.