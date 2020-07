Radfahrerin in Innsbruck über Autotür gestürzt: Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Eine Radfahrerin ist am Samstagnachmittag in Innsbruck bei einem Unfall verletzt worden. Das bemerkte sie jedoch erst später. Gegen 15.30 Uhr fuhr die Tirolerin (18) die Leopoldstraße in nördliche Richtung. Auf Höhe von Haus 21a öffnete ein Autofahrer bei einem abgestellen Auto die Türe und übersah die herankommende Radfahrerin offenbar. Die Frau prallte gegen die Autotüre und stürzte auf die Fahrbahn.