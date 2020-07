Wacker-Profis treten nicht in Kapfenberg an: 0:3-Niederlage droht

„Im Moment fällt es schwer, den Fokus auf Fußball zu richten. Wir müssen eh abwarten, was dann bei den nächsten Tests am Montag rauskommt“, erklärte KSV-Coach Kurt Russ, dessen gesamter Kader nach dem ersten Positiv-Fall unter Quarantäne gestellt und neuerlich mit zwei weiteren positiven Ergebnissen durchgetestet wurde. Aus Sicherheitsgründen ist die Mannschaft nun ins leerstehende und zuvor desinfizierte Akademie-Wohnheim eingezogen. Dort sind die Spieler bis auf einige, die ohnehin in unmittelbarer Nähe des Stadions wohnen, während ihrer 14-tägigen Quarantäne untergebracht.