Straka in Detroit nach starker Schlussrunde Achter, Sieg an DeChambeau

Golfprofi Sepp Straka schaffte beim PGA-Turnier in Detroit mit einer ausgezeichneten Schlussrunde die Rückkehr in die Top Ten. Der Austro-Amerikaner spielte am Sonntag eine bogeyfreie 67 mit fünf Birdies, die ihn um 22 Positionen auf den geteilten achten Platz nach vorne brachte. Dafür erhielt er 212.000 US-Dollar (189.000 Euro) Preisgeld.