Drei Frauen bei Zusammenstoß zweier Pkw in Lienz verletzt

Lienz – Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Montag gegen 16.30 auf der Drautal-Bundesstraße (B 100) zu einer Kollision zweier Pkw. Als eine 29-Jährige von einer Seitenstraße in die B 100 einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 25-Jährigen, die aus Lesach kommend in Richtung Lienz fuhr.