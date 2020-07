Macron ernannte neue Regierung: Darmanin wird neuer Innenminister

Paris – Nach dem Rücktritt der französischen Regierung hat Präsident Emmanuel Macron zentrale Ministerinnen und Minister ausgetauscht. Neuer Innenminister sei Gérald Darmanin (37), teilte der Generalsekretär des Élyséepalastes, Alexis Kohler, am Montagabend in Paris mit. Darmanin war zuvor Budgetminister. Neue Umweltministerin wird Ex-Staatssekretärin Barbara Pompili (45).

Premierminister Édouard Philippe und die Regierung waren am Freitag geschlossen zurückgetreten. Der Schritt war erwartet worden - er markiert Macrons politischen Neustart. Noch am Freitagmittag hatte Macron einen neuen Premier ernannt - den 55-jährigen Jean Castex. Der politische Funktionär war in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. (APA/AFP/dpa)