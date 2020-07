Sagan und Co. bereiteten sich im Ötztal auf die großen Rad-Klassiker vor

Sölden – Der Radsport schaltet nach der Corona-bedingten Zwangspause schön langsam vom Krisen- zurück in den Trainingsmodus. Das Top-Team von Bora-hansgrohe um den slowakischen Dreifach-Weltmeister Peter Sagan tankte zuletzt im Ötztal zweieinhalb Wochen lang Kondition für die anstehenden Aufgaben. Die großen Rad-Klassiker Tour de France, Vuelta und Giro wurden bekanntlich auf Herbst verschoben.

„Ich bin glücklich, endlich wieder mit meinen Teamkollegen draußen auf dem Rad unterwegs sein zu können", sagte Sagan zum Trainingslager in Tirol. „Dieses Camp war ein wirklich wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf die kommende Saison. Wir haben viele Umfänge, aber auch einiges an Qualität trainiert. Die Rennen können also kommen“, zeigte sich der letztjährige Tour-Vierte Emanuel Buchmann (GER) zufrieden.