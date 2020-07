Internet und Handy-Apps können Wirksamkeit von Psychotherapie verbessern

Es ist die gegenwärtig international größte Studie zu diesem Thema. Deutsche und Schweizer Wissenschafter hatten bei 1000 Patientinnen und Patienten mit leicht bis mittelschweren Depressionen eine Untersuchung über die Wirksamkeit eines Internet-Programms ( https://de.deprexis.com ) untersucht. Ein Drittel davon – konkret 340 – nahm zusätzlich Psychotherapie in Anspruch, und diese Gruppe nahm sich der Salzburger Psychologe Raphael Schuster unter die Lupe.

"Das Programm kann man sich wie ein digitales Selbsthilfebuch vorstellen, eine Art Selbsthilfe 2.0", sagte der Studienautor im Gespräch mit der APA. Es ist sowohl am PC als auch an mobilen Endgeräten anwendbar. Es führt einen virtuellen Dialog und wird damit quasi zum digitalen "Begleiter" durch den Alltag, der überall und jederzeit zur Verfügung steht. Verschiedene Online-Module können beliebig oft durchgearbeitet werden und decken auch Themen wie Entspannung, körperliche Aktivität oder soziale Kompetenz ab.

Dass derartige Programm, die im Fachjargon als Internet-Interventionen bezeichnet werden, mit kurzer therapeutischer Begleitung eine gute Wirkung zeigen, war bereits davor bekannt. Offen war aber bisher die Frage, ob derartige Tools die Effektivität von Face-to-face-Psychotherapien erhöhen können. Und genau das hat sich nun gezeigt: Die Zahl der voll gesundeten Patienten nahm bei der kombinierten Therapie (Psychotherapie plus Internet-Intervention) um zwölf Prozent zu, gleichzeitig sank die Rate der ungünstigen Verläufe von 15 auf zehn Prozent.

Damit kann der Erfolg mit jenem aus der Kombination von Psychotherapie und Psychopharmaka verglichen werden. "Dennoch sind die beiden Kombinationseffekte aber nicht unbedingt dieselben", so Schuster. Er will deshalb nun in weiteren Studien untersuchen, ob eine Dreifach-Verknüpfung aus Psychotherapie, Internetprogramm und Medikamenten noch bessere Ergebnisse bringt.