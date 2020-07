Schwierige Rettung am Inntaler Höhenweg: Wanderin am Bein verletzt

Tulfes – Eine Wanderung auf dem Inntaler Höhenweg endete am Montag für zwei Französinnen in einer großen Rettungsaktion. Die 24 und 27 Jahre alten Frauen waren von der Glungezerhütte (2610 Meter) aus unterwegs zur Lizumer Hütte (2019 Meter). Kurz nach 14 Uhr rutschte die Ältere beim Abstieg von der Grünbergspitze auf einem Schneefeld aus. Sie prallte mit ihrem Fuß gegen einen Stein und verletzte sich so sehr, dass sie nicht mehr selbstständig weitergehen konnte.