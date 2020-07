39-jähriger Mann durch Schüsse in Zell am See schwer verletzt

Zell am See – In Zell am See (Pinzgau) ist in der Nacht auf Mittwoch ein 39-jähriger Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden. Zu der Tat soll es in der Franz-Josef-Straße im Stadtzentrum gekommen sein. Die Polizei hat einen möglichen Tatverdächtigen festgenommen, die Fahndung nach weiteren Tätern läuft. Auch die Cobra und Polizeidiensthunde stehen im Einsatz.