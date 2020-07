Weiterer Zukauf: XXXLutz-Gruppe wird größte Möbelkette in Frankreich

Wels, Paris – Die Einkaufstour des heimischen Möbelhändlers XXXLutz geht weiter. Nach Zukäufen in Deutschland und der Schweiz übernimmt die XXXLutz-Gruppe gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor CD&R den Möbel- und Elektronikhandelskonzern Conforama in Frankreich. Bisher gehörte Conforama zum angeschlagenen Handelskonzern Steinhoff.

Mit der geplanten Übernahme von Conforama wird die XXXLutz-Gruppe gemeinsam mit dem US-Investor CD&R die größten Möbelkette in dem Land. Dies sei "einer der bedeutendsten Zukäufe der Gruppe" in der Firmengeschichte, sagte XXXLutz-Sprecher und Marketing-Chef Thomas Saliger am Mittwoch zur APA. "Die Marke Conforama und die Filialen sollen erhalten bleiben."

Die Übernahme der Möbel- und der Elektrohandelskette gemeinsam mit CD&R steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der französischen Wettbewerbsbehörde. Bisher gehörte Conforama zum angeschlagenen Handelskonzern Steinhoff. Die anderen Conforama-Töchter – etwa in der Schweiz – werden nicht übernommen. Die WM Holding des XXXLutz-Miteigentümers Andreas Seifert arbeitet seit 2016 mit dem US-Investor CD&R in Frankreich im Rahmen einer 50/50-Partnerschaft zusammen und betreibt seitdem gemeinsam die Möbelhandelskette But mit 302 Filialen und zwei Milliarden Euro Umsatz.

Nummer zwei in Frankreich

Conforama Frankreich ist mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Euro und 162 Einrichtungshäusern die Nummer zwei am französischen Einrichtungsmarkt, But die Nummer drei. Die beiden Einrichtungsketten werden laut XXXLutz weiterhin voneinander getrennt sowie mit eigenen Managements-Teams betrieben und treten weiterhin selbstständig am Markt auf. Die neue Gruppe werde damit zur neuen Nummer 1 am französischen Möbelmarkt vor dem bisherigen Marktführer Ikea, sagte XXXLutz-Sprecher Saliger.

Über den Kaufpreis machte die XXXLutz-Gruppe keine Angaben. Conforama Frankreich sei für einen "symbolischen Preis" an den But-Eigentümer verkauft worden, teilte Steinhoff am Mittwoch mit. Für 18 Immobilien von Conforama erhält Steinhoff rund 70 Millionen Euro. Conforama hatte aufgrund der Coronakrise vergeblich versucht, staatliche garantierte Hilfskredite zu erhalten. Nach dem Eigentümerwechsel will die XXXLutz-Gruppe gemeinsam mit dem US-Investor CD&R dann Conforama Frankreich eine mittlere dreistellige Millionensumme zur Verfügung stellen.