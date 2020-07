Jeanskonzern Levi's streicht Hunderte Jobs

San Francisco – Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) will nach einem starken Umsatzrückgang und roten Zahlen in der Corona-Krise Hunderte Stellen streichen. Im zweiten Quartal brachen die Erlöse im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 498 Millionen Dollar (442 Mio. Euro) ein, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte.