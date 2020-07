Unbekannte stahlen Spirituosen aus Kiosk und Restaurant in Amras

Innsbruck – In den Nächten von Montag auf Dienstag sowie von Dienstag auf Mittwoch schlugen unbekannte Täter im Innsbrucker Stadtteil Amras zu. In der ersten Nacht brachen sie in ein Kiosk ein und entwendeten diverse Getränke, Eis und Spirituosen. Außerdem stahlen sie sieben Liegestühle.