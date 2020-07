Casinos Austria will rund 500 von 1700 Stellen abbauen

Wien – Der Aufsichtsrat der Casinos Austria AG hat das sogenannte "ReFIT"-Sparpaket gebilligt. Und auch wenn die finalen Zahlen zum Stellenabbau am Mittwoch nach dem Sonder-Aufsichtsrat noch nicht offiziell genannt wurden, so werden rund 500 Jobs gestrichen werden. Das geht aus einer Mitteilung der Casinos Austria von Mittwochnachmittag hervor.

40 Millionen Euro sollen durch die Reduktion von Personal- und Sachkosten in den Casinos und in der Zentrale eingespart werden. Zentrale und Casino-Betriebe sollen durch Neuorganisationen zudem effizienter werden. Die Strategie werde neu ausgerichtet. So soll der Casinobetrieb operativ von anderen Bereichen der Unternehmensgruppe getrennt werden. Die Zentrale soll schlanker und einzelne Sandorte "redimensioniert" - also verkleinert - werden.