Alle neuen Corona-Tests bei Bundesligist Hartberg fielen negativ aus

Hartberg – Sämtliche am Dienstag beim TSV Hartberg durchgeführten PCR-Tests auf das Coronavirus haben ein negatives Ergebnis gebracht. Das gab der Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt. Am Freitag führen die Steirer eine weitere Testreihe durch, ehe am Samstag das Hinspiel im Europa-League-Play-off gegen den Sieger aus Austria gegen Altach bevorsteht.