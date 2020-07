Kran in London umgestürzt: Ein Toter und mehrere Verletzte

London – In London ist am Mittwoch ein Mensch durch einen umstürzenden Kran ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Das teilte der Rettungsdienst London Ambulance Service am Abend per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zwei der Verletzten mussten demnach mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.