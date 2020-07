Rettungsschiff "Sea Watch 3" in sizilianischem Hafen festgesetzt

Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch soll so lange im sizilianischen Hafen bleiben, bis die Mängel an Bord behoben werden, wie die Küstenwache berichtete. Nach mehr als drei Monaten im Hafen der sizilianischen Stadt Messina hatte die "Sea-Watch 3" im Juni mit einer neuen Such- und Rettungsaktion im zentralen Mittelmeer gestartet. Am 21. Juni hatte das Schiff 211 Migranten zum Hafen Porto Empedocle geführt.